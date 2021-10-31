Хургада, Египет, 31 октября 2021, 22:50 — REGNUM Генеральная прокуратура Египта ведёт расследование инцидента с отравлением 47 туристов в одном из отелей курортной Хургады, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сотрудники генпрокуратуры взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчёта с результатами анализов.
Также сообщается, что были опрошены врачи, наблюдающие за госпитализированными.
Как сообщало ИА REGNUM, в одном из отелей египетского курорта Хургада отравились 40 туристов из России.
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