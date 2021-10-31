Харьков, Украина, 31 октября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. На выборах мэра украинского Харькова побеждает исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», свидетельствуют результаты экзитпола, который был проведен по заказу Комитета избирателей Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

По предварительным данным, Терехов набирает 53,8% голосов избирателей. Второе место на выборах занял Михаил Добкин (24,5%), замыкает тройку лидеров Александр Скорик (6,7%).

Метод опроса, в котором приняли участие 7490 человек, анонимное заполнение анкет респондентами. Респонденты, после заполнения, самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования.

Напомним, 31 октября в Харькове прошли выборы мэра. За кресло главы украинского города боролись 10 кандидатов.