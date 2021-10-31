Малоярославецкий район, Калужская область, 31 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на 115 км федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области, авария произошла около 21:00 31 октября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

40.mchs.gov.ru На месте автоаварии

Предварительно установлено, что на трассе столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз. В результате погибли водитель и три пассажира Hyundai.

В настоящее время работники прокуратуры совместно со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.