Анкара, 31 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден показал эффективный подход по поставкам в Турцию американских истребителей F-16, заявил 31 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы обсудили с Байденом ситуацию с самолетами, как лучше решить имеющиеся вопросы. Байден позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16», — цитирует его телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы закупить в США партию из 40 истребителей F-16, потратив на это часть средств, ранее выплаченных США за истребители F-35.

Напомним, Турция в рамках программы разработки F-35 выплатила Вашингтону около $1,5 млрд. Позднее США отказали Анкаре в поставках этих истребителей.