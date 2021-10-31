Химки, Московская область, 31 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 31 октября на стадионе в Химках, завершилась со счетом 0:0.

John Fischer Футбол

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России подмосковные «Химки» пока занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты «Урала», в активе которых десять баллов, находятся на 16-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября тульский клуб «Арсенал» уступил «Сочи» в домашнем матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе в Туле и завершилась со счетом 1:2.