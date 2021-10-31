Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения 30-летней Ирине Волковой, которая провела фотосессию с частичным обнажением на фоне Исаакиевского собора. Задержанную ранее женщину освободили в зале суда, сообщили 31 октября в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ирина Волкова в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, Следственный комитет возбудил в отношении Волковой уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 30 октября ей предъявлено обвинение.

По версии следствия, сделав фото‑ и видеозаписи летом 2020 года на фоне Исаакиевского собора и разместив их на своей странице в сети, Волкова проявила явное неуважение к обществу, умышленно унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих. Следствие потребовало для Волковой запрета определенных действий на время следствия.

«В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами», — отметили в ОПС.

Волкова в суде признала свою вину и раскаялась. Она рассказала, что приехала в Петербург после украинского Майдана, зарабатывает на жизнь косметическими услугами, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия против его удовлетворения выступил прокурор, заявив, что для избрания предлагаемой меры отсутствуют основания.

«Суд отказал. Доводы следствия предположительны», — сообщили в судебной пресс-службе.

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