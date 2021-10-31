Вашингтон, 31 октября 2021, 21:05 — REGNUM У берегов Аляски зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 31 октября геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 110 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 31,8 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября у побережья Аляски были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,9.
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