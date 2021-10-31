31 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение Следственного комитета РФ открыть дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с боевого беспилотника в ДНР.

Тимур Кондратьев, , 22:24 — REGNUM Информация о том, что Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с боевого беспилотника в Донецкой Народной Республике, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 31 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

»Надо находить тех, кто наводит эти беспилотники, а также тех, кто отдаёт соответствующие приказе об убийстве мирных жителей Донбасса. Их необходимо объявлять в международный розыск, чтобы, когда им пришлось бежать от сил ополчения в сторону западных стран, Интерпол ловил их на границе», — пишет Василий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские органы должны выяснить, кто стоит за этими подлыми ударами по мирному населению. Граждане отмечают, что преступники должны бояться покинуть пределы Украины, потому что их настигнет правосудие.

Здание Следственного комитета России Cannot

«Надо искать этих подонков из числа ВСУ. Это откровенные маньяки, которые ради забавы, словно в компьютерной игре, пытаются убивать мирных людей. Такое пресекать нужно однозначно», — считает Игорь В.

Некоторые комментаторы отмечают, что возбуждение уголовного дела в ситуации военного противостояния — крайне странное решение, которые не станет для украинских военных серьёзным основанием для прекращения противоправных действий в отношении жителей ДНР.

«Это для этого жители ЛНР и ДНР получали паспорта Российской Федерации? Чтобы, если их будут убивать, то можно будет возбудить уголовное дело? Серьёзно? Где реальные последствия для тех, кто пытается убивать наших людей?» — задаётся вопросом Алексей Е.

БПЛА Bayraktar TB2 Bayhaluk

Часть людей считает, что в данном случае нужна помощь не Следственного комитета, а Министерства обороны Российской Федерации, которое бы вразумило распоясавшихся украинских военных.

«Интересно, а если бы во время Великой Отечественной войны на каждого убитого Следственный комитет дело заводил, что бы было? Как быстро немцы бы дошли до главного офиса этого СК?» — написал Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что вооружённые силы ДНР должны получить необходимые средства для нейтрализации БПЛА противника, иначе украинские военные так и будут убивать жителей Донбасса, не неся при этом никакой ответственности за это.

«Украинской армии, видимо, понравилось бомбить людей с турецких «Байрактаров». До тех пор, пока ЛДНР не научатся их сбивать, а ещё лучше — перехватывать управление и сажать на свой аэродром, до тех пор безобразия будут продолжаться», — указывает Руслан Т.

«Ополчение должно иметь у себя средства для ликвидации этих беспилотников, иначе техническое превосходство врага рано или поздно сделает в ДНР и ЛНР серьёзную пробоину, а сухопутные войска Украины войдут как нож сквозь масло. Почему про Донбасс все забыли? Там люди живые, которых убивают. Если не помогать республикам, то рано или поздно ВСУ осмелеют до такой степени, что пойдут в новое наступление», — предупреждает Александр И.

Напомним, 31 октября на сайте Следственного комитета России появилась информация о том, что ведомство открыло уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с боевого беспилотника в Донецкой Народной Республике.