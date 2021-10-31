Москва, , 20:43 — REGNUM Сообщения о повторных выплатах в России родителям на детей школьного возраста, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности. Соответствующее сообщение опубликовано 31 октября на странице Министерства труда РФ в соцсети Instagram.

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«Если вы (жители РФ) уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя, — говорится в сообщении. — Если вы уже получили выплату и подали заявление повторно или от второго родителя, то придет отказ».

Отмечается, что 31 октября был последним днем в стране для подачи заявления на выплату родителям школьников.