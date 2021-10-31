Москва, 31 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В магнитосфере Земли началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

NASA Солнце

Отмечается, что вспышка продлится до середины дня понедельника. Буря слабая, её уровень составляет G1, уточнили там.

Такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты, уточнили в лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детекторы российского телескопа ART-XC космической обсерватории «Спектр-РГ» позволили зафиксировать самые мощные солнечные вспышки в текущем солнечном цикле.

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