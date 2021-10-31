31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что украинские власти должны прекратить отождествлять купленные ударные беспилотники «Байрактар» с Турцией, так как после приобретения они перестают быть турецкими.

Оксана Переможенко, , 21:34 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 октября в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил, что власти Украины должны прекратить отождествлять купленные ударные беспилотники «Байрактар» с Турцией, так как после приобретения они перестают быть турецкими.

БПЛА Bayraktar TB2 в полёте с 4 управляемыми авиабомбами armyinform.com.ua

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Заявление главы турецкой дипломатии обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича, издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), а также — на YouTube-канале Klymenko Time. Многие связали заявление турецкой стороны с недавним запретом Роспотребнадзора ввозить мандарины из Турции. Иные указали на то, что сбитые турецкие беспилотники послужат «плохой рекламой».

«Действительно, ведь «Байрактар» это чисто украинское слово, не помню, что означает, правда», — с сарказмом написал Jurij O.

«Связанные одной цепью», — добавил D Alex I.

«Не*рен было поставлять», — пишет Дэнис.

«Стоит только по любому поводу связаться со страной, и тут же зашквар будет. За что ни возьмись. Какие контракты? Какие инвестиции?» — задался вопросами Олег Л.

«Похоже, что скоро Украина со всеми странами переругается», — отметила Светлана Г.

Турецкие ракеты UMTAS на выставке «Зброя та безпека» (Оружие и безопасность) в Киеве. 2017 VoidWanderer

«Как хочется усидеть на двух стульях. Но беда в том, что всегда есть риск провалится между ними», — отреагировал Андрей М.

«Турки их продали не для того, чтобы потом в Россию мандарины не продавать!» — отметил Александр Г.

«А что так? Неприятно, что вашим оружием убивают мирных людей? А почему БУКи называют российскими? Когда они даже не советские, а украинские и на украинской территории? Это про тот БУК, что сбил самолет МН-17», — отметила Gallana G.

«Стесняются» янычары? И впрямь есть чего… — вооружают убийц!» — написал Игорь Ф.

«Правильно, а то скоро: «Сбили не турецкий, а бандеровский Bayraktar», — добавил Петр И.

«А как называть? «Байрактар» Османской империи?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Н.

«А что такое? Мандарины уже киснуть начали?» — не без сарказма спросила Елена С.

«Деньги — они такие, иногда и вонять начинают. Наслаждайтесь рекламой, скоро шарахаться от вас начнут», — пишет Сергей Ш.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

«Угу. Мы продали ударный беспилотник, чтоб они туристические места с него снимали, и не наша вина, что они его для бомбежки использовали. Класс!» — с сарказмом написала Александра Ю.

«Ударили «Байрактаром» по самому дорогому — по мандаринам», — иронизирует Любовь П.

«Турция знала, что и зачем продаёт Украине. Нечего невинность изображать из себя», — отреагировал Sergei K.

«Понимают, что если их начнут пачками сбивать — это плохо для бизнеса, да и лицо терять не хочется…» — отметил SaveAndBurn.

«Турки понимают, что скоро эти птички падать начнут», — добавил Yiven T.

«Есть универсальное слово «тризуб». Переименовать украинские «Байрактары» в «Тризубы», и проблема решена», — шутит shv06.

«И что изменится? Он стрелять перестанет? От названия ничего не зависит», — написал Леонид Леонидович.

«Велыкий Байрактар и святой Джавелин! У карго-культа всё есть. Побед нет», — отметил Иван И.

«А что так? Гордиться нечем?» — спросила Irina S.

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