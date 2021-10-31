Кишинёв, , 20:19 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 653 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 337 768 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 315 929 человек.

За время пандемии в 7790 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в стране выявили более 1250 случаев заражения коронавирусом.