Берлин, 31 октября 2021, 20:08 — REGNUM Газ будет играть важную роль в процессе отказа от финансирования строительства новых угольных электростанций, заявила и. о. канцлера Германии Ангела Меркель.
По ее словам, ранее «было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций».
Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия увеличит запасы газа в немецких хранилищах.
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