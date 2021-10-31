Берлин, , 20:08 — REGNUM Газ будет играть важную роль в процессе отказа от финансирования строительства новых угольных электростанций, заявила и. о. канцлера Германии Ангела Меркель.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, ранее «было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций».

«Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее. С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — цитирует её пресс-служба правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия увеличит запасы газа в немецких хранилищах.

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