Берлин, 31 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Газ будет играть важную роль в процессе отказа от финансирования строительства новых угольных электростанций, заявила и. о. канцлера Германии Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

По ее словам, ранее «было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций».

«Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее. С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — цитирует её пресс-служба правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия увеличит запасы газа в немецких хранилищах.

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