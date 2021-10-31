31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:14 — REGNUM Информация, согласно которой заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель встревожило США, Японию и Индию, которые стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Kremlin.ru

»Хорошо будет, если до $150 нефть подражает. Тогда вся разница пойдёт в Фонд национального благосостояния России, а не в карманы нефтяных и прочих олигархов!» — указывает Андрей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что предостережение Путина основано на соответствующих экономических тенденциях, а значит, скорее всего, это действительно произойдёт.

«Путин просто так ничего не говорит. Поэтому к нему прислушиваются лидеры стран, а это ценно. Если человек с таким весом сказал, что цены будут под $100, то рынок, скорее всего, сам подстроится», — предполагает Марина П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что заявление российского президента не имеет никакого отношения к причинам роста цен на нефть. Граждане убеждены, что высокая стоимость должна стать очередным ярмом, которое попытаются повесить на шею России.

«Цены на нефть регулируют США через псевдонезависимые организации. Так что, если они «встревожены» прогнозом Путина, значит, сами и планируют поднимать цены на нефть и заодно свалить всю вину за это на Путина. Потому что он и спрогнозировал возможный рост цен на нефть. И ведь работает такая нелепость для западной публики», — отмечает Радион Д.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что высокие цены на нефть — последствия инфляции в США, которые подняли в очередной раз потолок своего госдолга и включили печатный станок на полную катушку.

«Америка разгоняет инфляцию, чтобы не платить по долгам, своим бумажным государственным облигациям. А ведь сателлиты не потянут эту американскую ношу. Всё идёт к падению доллара и отказу Соединённых Штатов платить по долгам. Бумажка-то к золоту не привязана», — поделился своим мнением Alex Z.

«Это не нефть дорожает, а доллар дешевеет. При текущей скорости печати «зеленых фантиков» 100 долларов за баррель нефти через год — суровая реальность. Вот такие итоги первого года правления Байдена. Но это только цветочки, ягодки будут потом», — предрекает Олег М.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что высокие цены на нефть не окажут серьёзного влияния на жизнь простых граждан России, которые имеют дело лишь с теми ценами на бензин, которые рисуют местные капиталисты.

«Нам-то что с того. Вне зависимости, сколько будет стоить нефть, цены на тот же бензин в России как росли, так и будут расти. Как и всё вслед за ним. Не видно тут никакого светлого будущего для нашей страны», — считает Всеволод О.

Напомним, 31 октября агентство Bloomberg опубликовало статью, согласно которой заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель встревожило США, Японию и Индию, которые стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.