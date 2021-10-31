Тбилиси, 31 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Сторонники оппозиции, которые выступают против итогов местных выборов в Грузии, вышли на акцию протеста в Тбилиси. Об этом 31 октября сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Nathan Keirn Протест

По данным журналистов, у здания парламента Грузии уже собрались несколько тысяч человек, при этом люди продолжают подходить.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии сообщила, что кандидаты на пост мэра от правящей партии «Грузинская мечта» победили в 19 из 20 городах страны.