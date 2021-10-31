Кемерово, , 19:29 — REGNUM В Кузбассе столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и автобус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 31 октября на территории Юргинского округа. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем… — сказал представитель центра. — Водитель автобуса получил незначительные травмы… Дети в автобусе не пострадали».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.