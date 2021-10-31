Тула, 31 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Тульский клуб «Арсенал» на своем поле уступил «Сочи» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 31 октября на стадионе в Туле, завершилась со счетом 1:2.

(сс) Edoardo Busti Футбол

Героем встречи в составе гостей стал Матео Касьерра, который оформил дубль. У хозяев поля мяч забил Эванс Кангва.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Арсенала», в активе которых 12 баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября футбольный клуб «Уфа» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на центральном стадионе города Уфа и завершилась со счетом 1:0.