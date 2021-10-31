Анталья, Турция, , 18:37 — REGNUM В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. Об этом сообщило генеральное консульство России в Анталье на странице в соцсети Facebook.

Полиция Maxpixel.freegreatpicture.com

ДТП произошло в воскресенье, 31 октября, в городе Серик. По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере девять российских туристов.

«По предварительным данным, … водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские туристы, получившие различные травмы, были доставлены в ближайшие медучреждения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.