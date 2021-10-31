Архангельск, , 21:20 — REGNUM Археологические раскопки 2018 года в Антониево-Сийском монастыре, проведенные по инициативе Архангельской митрополии, фонда сохранения исторического наследия «Император» и благотворительного фонда Владимира Крупчака, не ответили на вопрос кто захоронен под могильной плитой основателя обители преподобного Антония Сийского. Под могильной плитой святого, в культурном слое XVI века, находились три захоронения. Мужчины примерно 30−35 и 35−39 лет совсем не подходили по возрасту. Ближе к описанию Антония Сийского были останки старца около 60 лет. Идентифицировать останки, без сравнения с ДНК родственников, возможности не имелось.

Памятный крест на родине Антония Сийского в селе Кехта (дер.Григоровская), Архангельская область © Владимир Станулевич

Раскоп в Троицком соборе Антониево-Сийского монастыря на месте захоронения преподобного Антония Сийского © Владимир Станулевич

Но инициаторы исследований настояли на более глубоких исследованиях, даже если они не дадут точного ответа, и группа археологов Института археологии РАН во главе с Марией Ворожейкиной провела их. Плохая сохранность костной ткани и отсутствие лицевых скелетов погребений Троицкого собора не позволила восстановить облик по черепу. Помогло исследование изотопного состава белковой и минеральной компоненты костей.

Мария Ворожейкина, руководитель группы археологов Института археологии РАН © Владимир Станулевич

Накопление стронция начинается во время формировании эмали зубов и показатели остаются на всю оставшуюся жизнь, делая возможным определение места, где прошло раннее детство человека. Большой удачей стала сохранившаяся борода погребенного старца, которая позволила определить показатели последних месяцев его жизни.

Для определения местных изотопов археологи выбрали растущую у монастыря овсяницу луговую, хвощ речной и раковины улиток.

Изотопы из скелета старца показали, что на протяжении последних 10 лет жизни он жил на монастырской территории. Раннее детство этот человек, и погребенный в соседнем захоронении №1, провели в более северных районах.

Татьяна Шведчикова, антрополог Института археологии РАН в Антониево-Сийском монастыре © Владимир Станулевич

Полученные из волос бороды старца изотопы стронция рассказали о путешествиях погребенного в последние месяцы жизни.

Исследование изотопов азота и углерода, показали соблюдение постов и отказ от мясной пищи у всех трех погребенных.

Исследования вели Лаборатория пробоподготовки ИА РАНЮ, Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского.

Церковь Антония Сийского в селе Кехта (дер.Григоровская). Архангельская область © Владимир Станулевич

Антоний Сийский был уроженцем деревни Кехта, что в 50 км севернее современного места обители. Житие преподобного Антония Сийского гласит: «После нескольких лет управления обителью… он… удалился из обители… Сначала прп. Антоний поселился на острове Дубницкого озера, в трех поприщах от обители, вверх по течению реки Сии. Через некоторое время прп. Антоний отошел в другое уединенное место, за пять поприщ от прежнего, на озеро Падун, и, предался молитвенным подвигам… 7 декабря 1556 года, перед утреней, простившись в братией, подвижник мирно предал Господу свою душу, прожив всего 79 лет».