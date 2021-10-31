Горловка, ДНР, 31 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка шахты 6/7 на окраине Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 31 октября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые вели обстрел со стороны населенного пункта Шумы, выпустили всего пять мин калибром 82 мм.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела севера Горловки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) получили ранения трое мирных жителей.