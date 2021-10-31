31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 20:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Финмониторинга Юрием Чиханчиным поставил задачу:

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

«— Жуликов выдавить. Лесная отрасль и рыбная.

Юрий Чиханчин: — Да, это две самые криминальные на сегодняшний день [отрасли]… В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах».

Реформы и внедрение системы электронного контроля за лесной отраслью прокомментировал Александр Дятлов, председатель комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Владимир Станулевич: Кому нужна электронная система слежения за лесной отраслью ЛесЕГАИС?

Владимир Путин и Юрий Чиханчин Kremlin.ru

Александр Дятлов: Никакой привлекательности для лесного бизнеса в системе ЛесЕГАИС нет, она обременение — организация другой системы учета и отчетности, подготовки кадров, расходы на технические средства, на людей, которые будут вносить в ЛесЕГАИС информацию о перемещении техники и грузов, фотографировать плоты.

Чиновники говорят, что выполняют поручение президента, но президент поручал бороться с нелегальной вывозкой, с нелегальными лесорубами, 60% которых — в Иркутской области, вывозом круглого леса за рубеж в Сибири и на Дальнем Востоке. Каким образом к этому имеют отношение регионы европейской части России непонятно. Может, решить вопрос с таможней в Сибири, и нелегальный вывоз древесины закончится?

ЛесЕГАИС без интернета в лесу не работает?

Федеральная власть считает, что система ЛесЕГАИС закрывает лазейку для незаконной рубки леса — что каждая машина с древесиной отслеживается от места заготовки до пункта обработки, вся цепочка древесины стала прозрачной, но на сегодняшний день ЛесЕГАИС эти задачи не выполняет. Вносятся лишь сведения о местах складирования древесины. Нет отслеживания маршрутов автотранспорта и объема перевозимых грузов, не отображаются транспортные документы, отсутствует функционал для создания электронного сопроводительного документа. Покрытие всей территории Архангельской области космическим интернетом — вопрос спорный, шофер не может ввести в ЛесЕГАИС, сколько древесины он загрузил, где он находится и куда повез. Контроль за каждой машиной без интернета невозможен.

Лес Yarregion.ru

Может, завершить эксперимент с ЛесЕГАИС и не обманывать самих себя?

Работать ЛесЕГАИС может, но требует дополнительных затрат. Надо сделать лесоустройство, сделать устойчивым прием в лесу интернета.

Что будет на Дальнем Востоке после запрета вывоза кругляка?

Даже с мерами господдержки до 1 января 2022 года перевести лесозаготовительные предприятия Дальнего Востока на лесопереработку не получится. Субсидирование затрат, которое предусматривается как поддержка, способно поддержать действующие мощности, но не создаст новые производства. Распыляя силы на некоторую поддержку проектов, невозможно кардинально изменить ситуацию на востоке страны, где нужны крупные лесоперерабатывающие центры.

Выполняет ли государство свои обещания по поддержке лесной отрасли?

Федеральная власть взялась заниматься лесоустройством, чтобы понимать, сколько у нас лесных ресурсов, — представления о них абстрактные. Но денег на лесоустройство Москва не дает, в Архангельской области оно актуально всего лишь на 20%. Парадокс — денег на лесоустройство нет, а в результате бюджет лишается доходов от освоения леса, налогов от предприятий ЛПК. Лесные предприятия готовы сами заниматься лесоустройством, но закона, позволяющего это делать, нет.

Есть поручение президента 2013 года о помощи предприятиям в строительстве лесных дорог, но оно не выполняется. Лесники готовы сами строить лесные дороги, но не могут использовать ближайшие песчаные и гравийные карьеры, чтобы удешевить это строительство, хотя лесные дороги со временем станут муниципальными.

В Арктической зоне дали льготы, но никаких мер поддержки ни по строительству лесных дорог, ни по инфраструктуре, ни по электричеству предприятие не получает. У нас так: инвестор выживет — хорошо, не выживет — никому дела нет. Никого не интересует, что цена оборудования и стройматериалов выросла в разы.