Киев, , 17:42 — REGNUM За истекшие сутки на Украине выявили 17 430 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 922 302.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 336 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 67 729.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 436 213 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 14 426 626 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 26 тыс. носителей коронавируса.