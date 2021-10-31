Вашингтон, 31 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Новый газовый кризис в Европе возник не по вине России, пишет в своей статье для портала Council on Foreign Relations американский эксперт Стефен Сестанович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его мнению, энергетический кризис в Европе возник из-за снижения добычи газа в самих европейских странах при сильном росте спроса на газ в Азии.

Кроме того, свою роль в энергокризисе сыграли истощение запасов за прошедший отопительный сезон и падение добычи энергии из возобновляемых источников, пишет Сестанович.

Он добавил, что европейские импортеры уменьшали эффект кризиса за счет покупок сжиженного природного газа, однако сокращение поставок неевропейскими производителями и Соединенными Штатами сделало этот вариант недоступным, подчеркнул эксперт.

«Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)», — отметил он.

Из-за кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива, уточнил Сестанович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол призвал к санкциям против России из-за того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

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