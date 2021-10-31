Уфа, , 17:11 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 31 октября на центральном стадионе города Уфа, завершилась со счетом 1:0.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Гамид Агаларов, который забил единственный мяч на 58-й минуте.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Ахмата», в активе которых 15 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в домашнем матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 30 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.