Рим, , 16:34 — REGNUM Страны «Большой двадцатки» договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита.

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«Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии», — говорится в декларации.

Отмечается, что власти стран G20 обязуются принимать меры в отношении безопасного и беспрепятственного передвижения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что туристы снова смогут совершать железнодорожные поездки между Россией и Финляндией к концу года.

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