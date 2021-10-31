Рим, 31 октября 2021, 16:34 — REGNUM Страны «Большой двадцатки» договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита.
Отмечается, что власти стран G20 обязуются принимать меры в отношении безопасного и беспрепятственного передвижения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что туристы снова смогут совершать железнодорожные поездки между Россией и Финляндией к концу года.
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