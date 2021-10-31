Тюмень, 31 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Тюмени во время ночного пожара 31 октября продуктами горения отравились женщина и двое детей. Пострадавшие госпитализированы, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

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Пожар произошёл в пятиэтажном доме №28 на Максима Горького. Сигнал о возгорании поступил в 2:31 (0:31 мск), ликвидирован в 3:11 (1:11 мск). Огнём был охвачен балкон и квартира на третьем этаже, пламя задело и два соседних балкона. Площадь пожара составила 46 кв. м.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. В ликвидации пожара участвовали 30 человек личного состава МЧС. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, отмечают огнеборцы.