Красноярск, , 16:24 — REGNUM В Красноярском крае сформирован график работы внебольничных пунктов вакцинации в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщило региональное правительство.

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«Также поставить прививку можно в любой поликлинике города Красноярска. Медики также просят учитывать, что время ожидания увеличилось за счёт большого количества желающих поставить прививку именно в ближайшие дни», — уточнили в краевой администрации.

Перечень и график работы внебольничных пунктов с 30 октября по 7 ноября опубликован на официальном сайте правительства Красноярского края.