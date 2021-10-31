Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Американские звёзды поделились с подписчиками своими образами на Хэллоуин. Они опубликовали фото в костюмах известных персонажей и людей в личных Instagram-аккаунтах.

Хэллоуин

Эпатажная певица Лиззо в 2021 году решила предстать в образе Малыша Йоды из сериала «Мандалорец». В качестве холщовой накидки персонажа она использовала коричневую дублёнку.

https://www.instagram.com/p/CVqNW0JvZn5/

Актриса Риз Уизерспун в канун Дня всех святых выбрала образ героини фильма ужасов Альфреда Хичкока «Птицы».

https://www.instagram.com/reel/CVqS6mTD9V4/

Рэпер Tyga предстал в образе Икабода из фильма «Сонная Лощина» Тима Бёртона.

https://www.instagram.com/p/CVroAUILP0t/

Певец Джон Ледженд и его родные сняли видео в нарядах героев киноленты «Семейка Аддамс».

https://www.instagram.com/tv/CVofaMojLOW/

Модель Хейли Бибер сделала косплей на исполнительницу Бритни Спирс.

https://www.instagram.com/p/CVqST5Yvj7n/

ИА REGNUM напоминает, что Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Он отмечается каждый год 31 октября — в этот день принято наряжаться в карнавальные костюмы персонажей или нечисти.

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