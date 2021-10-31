Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ вертолётом Ка-52
Донецк, 14 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Минобороны опубликовало кадры уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении.
«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ», — говорится в комментарии к видео.
На кадрах, которые были сняты на южнодонецком направлении, можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.
Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ 3 сентября опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.
Минобороны 2 сентября опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. В военном ведомстве отметили, что интенсивные боевые действия осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.
Ранее было опубликовано видео работы расчётов РСЗО «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.