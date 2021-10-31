Вашингтон, 31 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов и стран Евросоюза договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Флаги США и ЕС

«Рада сообщить, что мы с Байденом достигли соглашения о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий и о совместной работе над новым глобальным соглашением по устойчивой металлургии», — написала она в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Читайте также: Трамп ввел дополнительные пошлины на изделия из стали и алюминия