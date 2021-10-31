Москва, , 16:11 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 31 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще 13 отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал Метеоновости сообщил, что 31 октября в Москве благодаря антициклону ожидается теплая погода. Так, в городе днём потеплеет до +11… +13 °С, осадков не ожидается. Атмосферное давление в столице повышенное — 755−757 мм рт. ст.