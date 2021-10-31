Москва, 31 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Проект по внедрению технологий дополненной реальности при изготовлении самолётов пятого поколения Су-57 признан победителем конкурса проектов по совершенствованию производственной системы в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

В 2021 году на конкурс по совершенствованию производственной системы в ОАК было представлено 32 проекта. Главную награду конкурса и переходящий кубок получили специалисты филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

В основе этого проекта лежит идея использования специальных устройств с технологиями дополненной реальности (AR) при сборке воздушных судов. AR-устройства позволяют наложить цифровую модель агрегата на реальный объект.

При этом специалисты могут визуализировать корректное положение деталей самолёта, что обеспечивает высокую точность сборки. Также визуализация с помощью AR-устройств сокращает длительность выполнения операций.

Эта технология была опробована в рамках пилотного проекта для общетехнического осмотра агрегатов. Планируется, что в будущем она будет использоваться в процессах сборки и покраски в серийном производстве.