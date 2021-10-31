Рим, , 16:01 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Джо Байден провели переговоры в Риме. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 31 октября в управлении по связям при администрации президента Турции.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Джо Байденом Tccb.gov.tr

Переговоры лидеров двух стран, которые продлились около 1 часа и 10 минут, проходили в закрытом для прессы режиме.

В сообщении управления отмечается, что Байден и Эрдоган в ходе беседы отметили наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений и достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Риме провели встречу президенты Турции и Индонезии Реджеп Тайип Эрдоган и Джоко Видодо.