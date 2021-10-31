Кемерово, , 16:01 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 31 октября, запрещён выход на воду — в регионе завершилась навигация для маломерных судов. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Речная навигация Дарья Драй © ИА REGNUM

«На воду могут выходить суда, осуществляющие контрольно-надзорные функции по природоохране, мониторингу окружающей среды, также суда правоохранительных органов и инспекции ГИМС МЧС России. Вместе с тем, выход маломерных судов также разрешён физическим и юридическим лицам, недвижимое имущество которых находится в труднодоступных районах, куда добраться можно только по воде. При выходе на акваторию в межнавигационный период при себе необходимо иметь разрешающие документы», —рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам МЧС России Сергей Волхонский.

В ведомстве отметили, что ежегодно навигация начинается в последнюю пятницу мая и заканчивается в последнее воскресенье октября.