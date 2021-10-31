Вашингтон, 31 октября 2021, 16:05 — REGNUM В Сети опубликовали тизер фильма ужасов «Джиперс Криперс: Возрожденный». Об этом 31 октября сообщает издание «Афиша Daily».

Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
Кадр из фильма «Джиперс Криперс» 2003 год

Режиссером картины выступил Тимо Вуоренсола, главные роли исполнят актёры Сидней Крейвен, Имран Адамс и Гэбриел Фрейлих. Фильм выйдет в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что Джиперс Криперс — человекоподобное существо, которое просыпается каждые 23 года и начинает охоту на людей. Первый фильм о нём вышел в 2001 году, второй и третий — в 2003 и 2017 году соотвественно.

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