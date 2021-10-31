Вашингтон, 31 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Сети опубликовали тизер фильма ужасов «Джиперс Криперс: Возрожденный». Об этом 31 октября сообщает издание «Афиша Daily».

Кадр из фильма «Джиперс Криперс» 2003 год Джиперс Криперс

Режиссером картины выступил Тимо Вуоренсола, главные роли исполнят актёры Сидней Крейвен, Имран Адамс и Гэбриел Фрейлих. Фильм выйдет в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что Джиперс Криперс — человекоподобное существо, которое просыпается каждые 23 года и начинает охоту на людей. Первый фильм о нём вышел в 2001 году, второй и третий — в 2003 и 2017 году соотвественно.