Кемерово, , 15:56 — REGNUM Водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при наличии требуемого стажа, могут выйти на пенсию досрочно. В Кемеровской области такая пенсия назначена 1325 водителям. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Водитель Hans

«Речь идёт о водителях автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на регулярных городских пассажирских маршрутах и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии, — уточнили в ПФР. — Для досрочного выхода на пенсию в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам они должны иметь страховой стаж 25 и 20 лет соответственно. Из этого стажа у мужчин должно быть отработано на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет, а у женщин — 15 лет».

Напомним, что сегодня, 31 октября, в России 45-й раз отмечают День автомобилиста.