Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Анкара активно использует российское зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что на саммите «Большой двадцатки» в Риме Байден провел переговоры с Эрдоганом. Глава США подтвердил намерение сохранить партнерство с Турцией, но упрекнул Эрдогана за использование российских систем вооружения.

«Президент вновь подтвердил наше партнерство в сфере обороны и значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских систем ПВО С-400», — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Напомним, что Турция купила у России С-400 после того, как её партнеры по военному блоку НАТО отказались продавать Анкаре современные системы противовоздушной обороны. США были разгневаны этим решением и даже пригрозили Турции санкциями, но серьезного разлада внутри альянса так и не произошло.