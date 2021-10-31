Новосибирск, , 15:47 — REGNUM Ситуация в новосибирской гимназии, ученица которой ранее была госпитализирована после драки с одноклассницей, взята на особый контроль. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль», — говорится в официальном комментарии на сайте регионального правительства.

Напомним, что по сведениям СМИ, одноклассницы гимназии подрались из-за конфликта. В итоге семиклассница госпитализирована в больницу.

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