Кливленд, США, 31 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Певица Тина Тёрнер, рэпер Jay-Z (Шон Картер) и другие музыканты пополнили Зал славы рок-н-ролла в ходе 36-й ежегодной церемонии. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Les Zg Тина Тёрнер

Торжественная церемония прошла 30 октября в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде. В церемонии приняли участие Тейлор Свифт, Пол Маккартни и Дрю Бэрримор.

В 2021 году в Зал славы рок-н-ролла включили рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters. Также список наиболее влиятельных деятелей эпохи рок-н-ролла пополнили певицы Тина Тёрнер и Кэрол Кинг, рэпер Jay-Z и композитор Тодд Рандгрен.

Зал славы рок-н-ролла представляет собой музей и одноимённую организацию, созданную для увековечивания памяти деятелей, оказавших значительное влияние на музыкальную индустрию. Музей был основан в 1986 году, на первом заседании организационного комитета в Зал славы были внесены Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Чак Берри, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли.

После этого список членов Зала славы рок-н-ролла пополняется ежегодно. Исполнители могут претендовать на включение в этот список только спустя 25 лет после выхода дебютного альбома.