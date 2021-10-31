Новосибирск, 31 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 1 ноября, ночью ожидается мокрый снег, переходящий в снег. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха −5…−7 °C. На дорогах местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирской области 1 ноября прогнозируется переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами отложение мокрого снега; ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь; на дорогах местами гололедица. Температура ночью −5…−10 °C при прояснениях до — 16 °C, днём 0…-5 °C местами до +5 °C.