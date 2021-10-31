Токио, , 15:32 — REGNUM По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины в поезде в Токио. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает агентство «Киодо».

По предварительным данным, в одном из вагонов поезда в Токио мужчина начал размахивать ножом, а затем разлил в вагоне горючую жидкость и поджег её. Также поступила информация о том, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.

Не менее 15 человек пострадали. По неподтвержденным данным, один человек погиб.

Поезд, следовавший по линии Кэйо, в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи.

Напомним, что сегодня в Японии проходили выборы в нижнюю палату парламента.