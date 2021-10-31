Москва, 31 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Я когда-нибудь уйду». Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя с 31 октября.

Скриншот с YouTube Рэпер Моргенштерн

Видео является финальным среди серии клипов с единой сюжетной линией. В ролике Моргенштерн создаёт машину времени, возвращается в прошлое и убивает самого себя.

Ранее Моргенштерн в интервью журналистки Ксении Собчак заявил, что планирует уйти из шоу-бизнеса. «Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку. Я занял там лидирующую позицию — удерживать её мне неинтересно», — объяснил он своё решение.