Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончался ещё 31 человек. Эти сведения 31 октября сообщает оперштаб.

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Всего в регионе эта болезнь стала причиной гибели уже 7473 человек. 1035 уральца госпитализированы в тяжёлом состоянии. 485 и них находятся на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе выявили уже 157 371 случай новой коронавирусной инфекции.