Исетский район, Тюменская область, 31 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Тюменской области сбиты две женщины и ребёнок нетрезвым водителем, лишённым права управления транспортом. Об этом сообщает региональное управления Госавтоинспекции.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Коляска, на которую наехал пьяный водитель

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 30 октября в селе Денисово Исетского района. Автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 37-летнего водителя сбил двух женщин 25-ти и 55-ти лет, которые шли с коляской по краю дороги. В коляске находилась девочка полутора лет.

Отмечается, что водитель «Дэу» в мае 2020 года лишён права управления транспортом за езду в пьяном состоянии. Водительское удостоверение в Госавтоинспекцию не сдал. На этот раз он отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь и подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

Женщины получили ушибы, у девочки также зафиксированы повреждения.