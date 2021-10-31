Кемерово, 31 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

«Снег, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 15−20 м/с, местами усиление до 25−27 м/с. На дорогах гололедица», — уточняют синоптики.

Отметим, что ночью сегодня, 31 октября, в Кузбассе местами шёл небольшой снег интенсивностью до 2 мм за 12 часов, ветер усиливался до 13−14 м/с. Температура воздуха составила днём +1…+7 °C, ночью −3…−8 °C.