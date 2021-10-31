Новосибирск, , 15:17 — REGNUM В Новосибирске по материалам проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 7,5 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Коррупция Kuzrab.ru

Уточняется, что ведомство совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области провело проверку соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд при реализации национального проекта «Демография». Было установлено, что в 2019—2020 гг. между управлением капитального строительства и компанией «Агросервис» были заключены муниципальные контракты на строительство здания детского сада-яслей на ул. Мира в Новосибирске.

«Выполняя взятые на себя обязательства, компания завысила стоимость отдельно выполненных работ (разборка кирпичных стен, демонтаж ограждений, утепление фундаментных плит и другое). При этом учреждение перечислило подрядчику более 7,5 млн рублей бюджетных средств в качестве оплаты за такие «работы» по исполненным контрактам. Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что результаты расследования дела взяты на контроль.