Москва, , 16:03 — REGNUM Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова рассказала о старте своей карьеры артистки. Об этом 31 октября пишет издание StarHit.

Елена Темникова Скриншот с YouTube

По словам Темниковой, в возрасте 17 лет ей предложил сотрудничать мужчина, имя которого она не назвала. Он представился продюсером, а также автором песен Надежды Кадышевой и пригласил начинающую певицу в Москву, пообещав обеспечить жильём.

Однако обещания свои он не выполнил, после чего отвёл Темникову в отель. Женщина, работающая на ресепшене подозвала певицу и рассказала, что мужчина, с которым она пришла, часто приводит сюда несовершеннолетних девушек. «В общем, он педофилом оказался», — заключила Темникова, добавив, что до сих пор благодарна той женщине, спасшей её от «паука».

ИА REGNUM напоминает, что Елена Темникова стала известна в 2003 году — она заняла третье место во втором сезоне «Фабрики звёзд». С 2007 по 2014 год она являлась солисткой группы «Серебро», позже начала сольную карьеру.

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