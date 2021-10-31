Москва, , 15:11 — REGNUM Повышенная утомляемость стала главным постковидным симптомом у большинства перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, подведомственного Роспортебнадзору, Татьяна Руженцова.

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По словам Руженцовой, постковидный синдром проявляется довольно часто. Основной симптом — повышенная утомляемость. Также наблюдается изменение голоса и снижение когнитивных способностей.

Также у переболевших COVID-19 на протяжении длительного времени могут наблюдаться воспалительные изменения носоглотки, нарушения памяти и слуха, желудочно-кишечные расстройства.

Не исключены также поражения легких и сердца и повышение восприимчивости к другим инфекциям.

Такие симптомы возникают даже у тех, кто перенес заражение «дельта» штамом коронавируса в легкой форме.